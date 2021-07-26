Человек, которого спасли всей страной: Ученый Шугалей выдвигается в петербургский ЗакС

Петербургский учёный-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей стал одним из участников предвыборной гонки в Заксобрание Петербурга.

По словам Сергея Лисовского, члена экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, на Шугалея сейчас направлено самое пристальное внимание. Его приглашают на мероприятия, его обсуждают. Повестка кандидата пока формируется, но Лисовский хотел бы видеть в ней четкой отражение экологического вопроса.

“Вопросы защиты окружающей среды выходят на первый план. И если у Шугалея не будет экологической повестки, его позиция окажется слабой”, — считает Лисовский.

Писатель Галина Манукян, по ее словам, искренне обрадовалась, когда узнала, что Шугалей будет баллотироваться в ЗакС. Наконец-то для него позади долгие месяцы незаконного ливийского плена, и он может вернуться к нормальной жизни. В 2019-2020 Манукян была среди тех, кто пытался помочь освободить социолога: многие выходили с пикетами к поосольству Ливии. Уже тогда Шугалей был известен как настоящий патриот своей страны.

“Чем больше будет таких мужественных людей в органах власти, тем больше гарантий того, что наши прекрасные города будут расцветать. А Санкт-Петербург — это город с великой историей, и он достоин того, чтобы в числе его законодателей были настоящие герои”, — заключает Манукян.