 

Анфиса Чехова удивила поклонников провокационным обнаженным снимком в ванной

26.07.2021, 21:50, Разное
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Анфиса Чехова активно ведет свой микроблог Instagram и регулярно делится с поклонниками новыми снимками. Недавно телеведущая показала провокационное обнаженное фото, сделанное во время приема ванны в отеле Сан-Франциско.
Несмотря на столь пикантный снимок, знаменитость поделилась в после с фолловерами своими философскими мыслями. Анфиса Чехова считает, что люди не могут позволить себе наслаждаться каждым днем жизни. Они ведут себя так, будто бы впереди у каждого «еще триллионы лет». Телеведущая считает, что все, что встречается на пути каждого человека – уникально. Поэтому надо впитывать все в себя и наслаждаться моментом. Она призвала поклонников не погружаться в воспоминания, когда «жизнь была увлекательной, а они – молодые и красивые».

По словам Анфисы Чеховой, не нужно бояться будущего, так как страх неизведанного начнет управлять настоящим. Поклонники пришли в восторг не только от ее стройного подтянутого тела, но и от размышлений на интересные жизненные темы. В комментариях телеведущую назвали «роскошной и соблазнительной женщиной».

Источник: www.instagram.com



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