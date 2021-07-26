В эфире общества “Знание” рассказали о способах защиты от коронавируса

Прямой эфир прошел в рамках просветительской кампании “Разберемся в вакцинах вместе”. Она направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против COVID-19.

Протоколы лечения первых двух волн были эффективными, но с появлением новых штаммов коронавируса “потеряли вау-эффект”, констатировала врач. По ее мнению, для защиты от вируса нужно привить 80% населения. В противном случае может появиться новый штамм, против которого вакцины будут бессильны, предупредила Лысенко.

Она отметила, что абсолютных противопоказаний к вакцинации почти нет. Курс химиотерапии, беременность до 22 недель и другие периоды, когда прививаться не рекомендуется, – конечны, подчеркнула главврач. Для вакцинации нужно найти “правильное окно”, считает доктор медицинских наук.

Лысенко назвала время пандемии прорывным: российские врачи предлагали, применяли и изучали много нового. “Мы и в моральном смысле многое в ковид поняли — как много значит общаться, видеть родные лица, жить с семьей”, – отметила она.

В конце эфира главврач напомнила об увеличении количества смертей от COVID-19. “Цена вопроса очень высока, и к этому нельзя пренебрежительно относиться”, – подчеркнула медик.

Ранее на мероприятии “Разберемся в вакцинах вместе” выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он рассказал о поиске новых вакцин от COVID-19.