Мнение: Про ковид и Фому

Наверное кто-то вспомнил уже детскую классику на злобу дня, но я не видела.

Что с настройками у лирического героя?

Сергей Михалков

Фома

В одном переулке

Стояли дома.

В одном из домов

Жил упрямый Фома.

Ни дома, ни в школе,

Нигде, никому —

Не верил

Упрямый Фома

Ничему.

На улицах слякоть,

И дождик,

И град.

«Наденьте калоши», –

Ему говорят.

«Неправда, –

Не верит Фома, –

Это ложь…»

И прямо по лужам

Идет без калош.

Мороз.

Надевают ребята коньки.

Прохожие подняли воротники.

Фоме говорят:

«Наступила зима».

В трусах

На прогулку выходит Фома.

Идет в зоопарке

С экскурсией он.

«Смотрите, — ему говорят, –

Это слон».

И снова не верит Фома:

«Это ложь.

Совсем этот слон

На слона не похож».

Однажды

Приснился упрямому сон,

Как будто шагает по Африке он.

С небес

Африканское солнце печет,

Река под названием Конго

Течет.

Подходит к реке

Пионерский отряд.

Ребята Фоме

У реки говорят:

«Купаться нельзя:

Аллигаторов тьма».

«Неправда», –

Друзьям отвечает Фома.

Трусы и рубашка

Лежат на песке.

Упрямец плывет

По опасной реке.

Близка

Аллигатора хищная

Пасть.

«Спасайся, несчастный,

Ты можешь пропасть!»

Но слышен ребятам

Знакомый ответ:

«Прошу не учить,

Мне одиннадцать лет!»

Уже крокодил

У Фомы за спиной,

Уже крокодил

Поперхнулся Фомой;

Из пасти у зверя

Торчит голова.

До берега

Ветер доносит слова:

«Непра…

Я не ве…»

Аллигатор вздохнул

И, сытый,

В зеленую воду нырнул.

Трусы и рубашка

Лежат на песке.

Никто не плывет

По опасной реке.

Проснулся Фома,

Ничего не поймет,

Трусы и рубашку

Со стула берет.

Фома удивлен,

Фома возмущен:

«Неправда, товарищи,

Это не сон!»

Ребята,

Найдите такого Фому

И эти стихи

Прочитайте ему.