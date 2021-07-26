Мнение: Поющие масоны

Поющие масоны

Жители дома в центре Москвы пожаловались, что у них в подвале поют масоны, пишет Telegram-канал Mash.

Как рассказали москвичи, два с половиной года назад из полуподвального помещения они начали слышать странные завывания, которые раздавались из-за двери с табличкой «Бюро переводов».

Затем один из жильцов, оплачивая взносы Товарищества собственников жилья заметил, что деньги за то помещение вносит некая фирма ООО «ОВРЛ», которая расшифровывается как «Объединенная Великая Ложа России».

Сначала жильцы предлагали все решить мирно, просили воздержаться от песен. Однако учредитель «ОВРЛ» лютеранский пастор Иван Чернышев отказался от диалога. Обеспокоенные жители написали заявления в прокуратуру, мэру Москвы, УВД и ФСБ, однако это закончилось безрезультатно.

https://moslenta.ru/news/moskvichi-pozhalovalis-na-poyushikh-v-podvale-masonov-25-07-2021.htm – цинк

Есть все же в этой истории некоторая недосказанность.

Судя по описанию этой ложи https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583264, у них все довольно сложно с организацией и отношениями с некоторыми другими масонскими ложами.

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