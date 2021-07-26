Мнение: Соотношение мужчин и женщин в России, безалкогольное накопление и отупляющий ковид

1. Статистика по соотношению численности полов в России до сих пор печалит. На 10 женщин приходится менее 9 мужчин. Как можно заметить по заглавному графику, проблема резко усугубилась в советское время, причём, вопреки мифам, падение до уровня менее 9 мужчин на 10 женщин произошло до Великой Отечественной войны, в 1920-е и 1930-е годы:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_мужчин_и_женщин_в_России

Причины понятны: войны, репрессии и прочие социальные катаклизмы ударили прежде всего по сильному полу, равно как и масштабная советская эпидемия алкоголизма, последствия которой мы до сих пор ещё не побороли.

К счастью, в последние лет 10 ситуация начала выправляться: как раз после того, как власти сумели таки нанести удар по зелёному змию, и потребление алкоголя в России начало быстро снижаться:

https://ruxpert.ru/Потребление_алкоголя_в_России

Однако до уровня конца 19 века – 9,5 мужчин на 10 женщин (что близко к нормальному биологическому соотношению) – нам ещё очень и очень далеко.

2. Любопытный совет о том, как разбогатеть и обеспечить себе достойную пенсию:

https://lenta.ru/news/2021/07/23/otkaz_ot_alco/

Независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии. Его совет приводит радио Sputnik.

По оценкам эксперта, в среднем взрослый россиянин каждый месяц тратит около 2500 рублей на спиртное. Данную сумму Доржиев рекомендует ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке. Он отметил, что если дивиденды будут составлять 10 процентов в год, то за 40 лет можно накопить около 15 или 17 миллионов рублей. Эксперт также подчеркнул, что отказ от алкоголя не только улучшит финансовое благополучие, но и поможет сохранить хорошую физическую форму. Это, в свою очередь, позволит качественно проводить время на пенсии.

В советское время ходили анекдоты об алкоголиках, которые разбогатели просто за счёт того, что сдали накопленные пустые бутылки. В современной России, однако, весьма развитая сфера услуг: народ всё больше пьёт не дома, а в барах и ресторанах. Поэтому опция с бутылками, увы, всё менее актуальна.

К тому же, в СССР были недоступны или сильно затруднены многие современные методы накопления: покупка недвижимости, ценных бумаг, автомобилей, золота. Реальную стоимость честно заработанных трудовых рублей постоянно сжирала скрытая инфляция в виде дефицита, а вклады на сберкнижках в итоге обесценились в 1991 году. На таком фоне инвестиции в бутылки кому-то могли показаться не столь уж плохой идеей.

Добавлю, впрочем, что 10% доходности в год — малосбыточная мечта. Лучше рассчитывать на 8% или даже на 6%. Также добавлю, что специалисты рекомендуют откладывать 30-70% своего месячного дохода. Понятно, что 2500 рублей в месяц лучше, чем ничего, но это совет из разряда «бегайте по 15 минут в день». Для тех, кому физические нагрузки глубоко противны.

3. Учёные предупреждают – ковид вреден для мозга и нервной системы, после перенесённой болезни вы можете надолго, если не навсегда, утратить свои интеллектуальные способности:

https://nplus1.ru/news/2021/07/26/covid-intelligence

Опрос более восьмидесяти тысяч человек подтвердил, что после перенесенной коронавирусной инфекции у пациентов наблюдается ухудшение когнитивных способностей. Тяжесть когнитивных нарушений при этом коррелировала с тяжестью протекания инфекции, а в промежутке от нескольких недель до девяти месяцев после болезни интеллект не улучшился. Умственные способности и симптомы ковида оценивали при помощи онлайн-анкеты. Исследование опубликовано в журнале EClinicalMedicine.

Многие пациенты жалуются на сохранение симптомов коронавирусной инфекции даже через несколько месяцев после заражения. Для этого даже придумали термин «долгий ковид» (long Covid), о котором мы писали в материале «Долгие проводы». Среди симптомов, которые долгое время остаются с пациентами, много неврологических — усталость, «туман в голове», проблемы с концентрацией или дезориентация.

Отдельные блогеры уже начали писать ехидные посты по этому поводу, в духе «Прививайтесь, или станете антиваксерами». Это, конечно, неверно.

Действительно, некоторые переболевшие относительно легко не замечают существенных изменений со здоровьем или уровнем интеллекта, а потом рассказывают, что ковид – это ерунда, прививки не нужны.

Но большинство из тех, кто переболел тяжело, разумеется, никакими антипрививочниками не становятся, а вовсе даже наоборот.