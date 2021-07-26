 

Мнение: Отказ от пакта Проценко

26.07.2021, 21:06, Разное
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Забавно отметить, что “под выборы” АП на корню выкупила ведущие телеграм-каналы типа Незыгаря – и они теперь в режиме нон-стоп топят за принудительную вакцинацию и “Единую Россию” в одном флаконе. Как это называет Белковский – “монетократия”: кого не убьют и не посадят – того просто купят. Вот на Незыгаре очередная пропагандистская текстовка:

“КПРФ опять готова принести жизни сограждан в жертву дешевому хайпу. Зюгановская компартия отказалась подписать с «единороссами» так называемый «пакт Проценко» – соглашение о санитарной безопасности на думских выборах-2021, по которому все политические силы обязуются полностью соблюдать и обеспечивать антиковидные меры во время голосования. В том числе провести обязательную вакцинацию всех кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов. Однако первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин наотрез отказался сотрудничать с «Единой Россией»”

По всей стилистике понятно, что это уж никак не информационное сообщение – это “программа Время”, но в формате Телеграма. Если же смотреть на суть – то КПРФ опять поступает на удивление здраво: какой еще “пакт Проценко”?! Какие “антиковидные меры” во время голосования – и, главное, какое отношение к “борьбе с ковидом” имеет вакцинация? Вроде уже всем ясно как божий день, что вакцинация – международная афера, которая заканчивается громким пшиком.

Но, конечно, горе стране, в которой единственной сохраняющей рассудок силой по факту становятся коммунисты.

Источник: Размышления вольного социолога



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