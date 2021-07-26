Абитуриенты подали более миллиона заявлений в украинские вузы. Больше всего – на филологию – МОН

По данным государственного предприятия “ИнфоРесурс”, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Для поступления на магистратуру создано 64 тыс. 873 электронных кабинета, это почти на 6% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными университетами в этом году стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” (46 235).

Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений:

филология – 76 371;

право – 67 720;

компьютерные науки – 66 123;

менеджмент – 62 227;

среднее образование –44 136;

инженерия программного обеспечения – 43 618;

журналистика – 43 215;

психология – 39 529;

экономика – 37 464;

маркетинг – 36 080.

В министерстве отметили, что рейтинговые списки абитуриентов обнародуют не позднее 28 июля.

Контекст:

Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля.

Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.

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