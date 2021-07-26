Абитуриенты подали более миллиона заявлений в украинские вузы. Больше всего – на филологию – МОН
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По данным государственного предприятия “ИнфоРесурс”, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Для поступления на магистратуру создано 64 тыс. 873 электронных кабинета, это почти на 6% больше, чем в прошлом году.
Самыми популярными университетами в этом году стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” (46 235).
Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений:
филология – 76 371;
право – 67 720;
компьютерные науки – 66 123;
менеджмент – 62 227;
среднее образование –44 136;
инженерия программного обеспечения – 43 618;
журналистика – 43 215;
психология – 39 529;
экономика – 37 464;
маркетинг – 36 080.
В министерстве отметили, что рейтинговые списки абитуриентов обнародуют не позднее 28 июля.
Контекст:
Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля.
Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.
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