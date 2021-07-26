Замначальника патрульной полиции Измаила нашли повешенным в одесском парке. СМИ писали, что он взял в долг $300 тыс. и пропал

Имя полицейского не называли, но указали его должность.

Местные СМИ писали вчера, что Митькин одолжил у знакомых в общей сложности $300 тыс. и пропал. По данным журналистов, полицейский одалживал разные суммы – от 2 тыс. грн до $60 тыс., в том числе у коллег. Он якобы обещал выгодную перепродажу урожая зерновых с хорошим заработком в итоге. Долги, по информации СМИ, остались невыплаченными.

В полиции сообщили, что начали проверку сообщений журналистов и проводили поиски Митькина.

26 июля его тело нашли в парке Победы.

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/4318096898250522

Судя по публикации, размещенной на сайте областной полиции, мужчина был повешен на дереве.

Инцидент предварительно квалифицировали как суицид, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По информации “Думской” в правоохранительных органах, незадолго до исчезновения полицейский привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам и пропал.

Собеседники журналистов не исключали версию убийства, хотя “внешне все выглядит как суицид”. Митькин, по данным СМИ, умер от механической асфиксии, его нашли сидящим под деревом, на шее у него была петля, закрепленная на ветке.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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