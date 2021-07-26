 

Замначальника патрульной полиции Измаила нашли повешенным в одесском парке. СМИ писали, что он взял в долг $300 тыс. и пропал

26.07.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Имя полицейского не называли, но указали его должность. 

Местные СМИ писали вчера, что Митькин одолжил у знакомых в общей сложности $300 тыс. и пропал. По данным журналистов, полицейский одалживал разные суммы – от 2 тыс. грн до $60 тыс., в том числе у коллег. Он якобы обещал выгодную перепродажу урожая зерновых с хорошим заработком в итоге. Долги, по информации СМИ, остались невыплаченными. 

В полиции сообщили, что начали проверку сообщений журналистов и проводили поиски Митькина. 

26 июля его тело нашли в парке Победы. 

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/4318096898250522

Судя по публикации, размещенной на сайте областной полиции, мужчина был повешен на дереве.

Инцидент предварительно квалифицировали как суицид, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. 

По информации “Думской” в правоохранительных органах, незадолго до исчезновения полицейский привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам и пропал. 

Собеседники журналистов не исключали версию убийства, хотя “внешне все выглядит как суицид”. Митькин, по данным СМИ, умер от механической асфиксии, его нашли сидящим под деревом, на шее у него была петля, закрепленная на ветке. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / Зеленский заявил Макрону о выполнении парижских договоренностей

22.01 / Сенат утвердил считающего Россию «реальной угрозой» Ллойда Остина на пост главы Пентагона

29.07 / Доктор Мясников дал совет о правильном и эффективном похудении

23.12 / Кабмин Украины упростил порядок получения жилья для переселенцев

08.10 / Apple призвала Telegram закрыть каналы, публикующие личные данные белорусских силовиков

08.04 / «Спряталась у всех на виду» — Трампа поймали с «запретной» бутылкой колы

31.10 / Депутат Госдумы рассказал о проявлении действия вакцины «Спутник V»

03.07 / В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта

28.09 / Навальный опроверг «секретность» встречи с Меркель

24.06 / Китай похвалился успехами инициативы «Один пояс – один путь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика