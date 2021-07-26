На орбиту запустят сервер RuVDS

Как сообщает ТАСС, в будущем году российская ракета-носитель «Союз» выведет на орбиту сервер RuVDS. Речь идет об экспериментальном сервере, который разместят на небольшом орбитальном спутнике, уточняют специалисты.

Контракт об этом подписали во время авиакосмического салона МАКС, сообщают источники. В проекте примут участие три российские компании.

Одновременно та же ракета выведет на орбиту и другие космические аппараты, что существенно уменьшит стоимость запуска сервера. Послений должен проработать несколько лет, после чего эксперты сделают вывод о перспективах использования такого оборудования. В частности, речь идет о первом космическом дата-центре, уточняют специалисты.