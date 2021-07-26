 

Илон Маск рассказал, как возвратить на Землю космический телескоп «Хаббл»

26.07.2021, 20:58, Новости дня
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Илон Маск предлагает использовать космический корабль Starship для того, чтобы возвратить на Землю телескоп «Хаббл». Это теоретически возможно, сказал он. А потому можно попробовать осуществить такую операцию на практике.

Дискуссия о возможности возвращения космического телескопа «Хаббл» возникла в социальной сети Twitter. Похоже, что такая необходимость назрела, поскольку дорогостоящий аппарат работает в космосе уже много лет, и в нем то и дело возникают неполадки.

Направить «Хаббл» к Земле нетрудно, отмечают специалисты. Главное, сохранить его от сгорания при входе в атмосферу. Напомним, что этот телескоп был запущен еще в 1990 году. С тех пор он позволил сделать массу астрономических открытий.



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