В четырех отдаленных районах Москвы могут построить метро после 2025 года

В последние годы московский метрострой поражает результатами. Так быстро и масштабно метро в столице не строили никогда. Чего только стоит один проект – Большая кольцевая линия (БКЛ). Она станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Однако городские власти не увлекаются лишь одним проектом, а строят и другие планы.

Так, в Москве прорабатывают планы по развитию метро после 2025 года: например, возможность проведения веток подземки в Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский районы столицы. Заммэра Андрей Бочкарев заявил, что сейчас проектов по строительству метро в этих районах пока нет. Он не исключил возможности их запуска по мере развития.

Ранее Бочкарев сообщал, что в этом году начнется строительство двух новых линий метро – Бирюлевской и Рублево-Арханельской (РАЛ). В будущем, возможно, эти ветки будут соединены.

Бирюлевская линия пройдет по территориям семи районов города: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Будет построено 10 станций. РАЛ протянется на северо-запад столицы от станции БКЛ “Шелепиха” до территории Рублево-Архангельское. На первом этапе построят шесть станций.

Кстати, в настоящий момент продолжается строительство еще одного радиального направления – Троицкой линии. В 2024 году запустят первый участок – от “Новаторской” до “Мамырей”. В 2026-м введут второй участок – от Коммунарки до Троицка. Недавно станции Троицкой линии получили официальные названия.

Напомним, что 26 июля частично запустили участок Сокольнической линии метро “Спортивная” – “Тропарево”, который был закрыт 19-го числа из-за строительства станции “Проспект Вернадского” на БКЛ и перехода к ней.

Поезда, которые следовали из центра до “Спортивной”, теперь доезжают до “Университета”, а подвижные составы, курсирующие между “Коммунаркой” и “Тропарево”, – до “Юго-Западной”. Движения поездов между “Университетом” и “Юго-Западной” не будет до 9 августа. Станция “Проспект Вернадского” пока будет закрытой.