 

Пешеходный мост через Яузу возле станции метро “Электрозаводская” построят до конца 2021 года

26.07.2021, 20:50, Разное
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Москву-реку в черте города пересекают 35 мостов, а вся береговая линия с заливами и затонами растянулась более чем на 200 километров. До 2024 года в столице появится еще десять мостов, причем не только для автомобилистов, но и для переходов.

Так, к концу 2021 года будет достроен пешеходный мост через Яузу возле станции метро “Электрозаводская” Большой кольцевой линии (БКЛ). 87-метровое сооружение создается в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) “Электрозаводская”.

Мост будет современным и удобным. Фасады выполнят из витражного остекления, стемалита и гранитных плит. Для маломобильных граждан с обеих сторон появятся лифты. У сооружения дугообразной формы будут две промежуточные опоры. Также построят две крайние опоры-башни, совмещенные с конструкциями лестничных сходов.

“На 75% завершены монолитные работы четвертой опоры. Ведется сборка металлоконструкций пролетного строения моста”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ТПУ “Электрозаводская” будет полностью готов до 2023 года. Он включит в себя выходы станций метро “Электрозаводская” Арбатско-Покровской и БКЛ, железнодорожную платформу и остановки наземного транспорта. Предполагается, что пассажиропоток в часы пик будет достигать 72,2 тысячи человек.

Ранее “Дни.ру” писали о благоустройстве территории возле станции метро “Электрозаводская” БКЛ. Здесь обновят тротуары, отделят их от проезжей части бордюрным камнем, уложат новое асфальтобетонное покрытие, а также реконструируют семь светофорных объектов и обустроят новые пешеходные переходы.

Работы пройдут на улицах Семеновский Вал, Золотой и Большой Семеновской от дома 29/2 до дома 55. Также преобразится площадь Журавлева. На этой территории не только обновят тротуары, но и установят арт-скамейки, разобьют газоны и цветники.

Кстати, станция “Электрозаводская”, которая была введена в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, лишь формально относится к БКЛ до тех пор, пока не будет готов восточный участок кольца. Некоторое время она будет частью Некрасовской линии. Переход на станцию “Электрозаводская” Арбатско-Покровской линии находится на стадии строительства.



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