Мнение: Письмо: “В коридоре стоны и черные пакеты”

Вот комментатор написала письмо про “косяк”.

Друзья, когда с вами происходит беда и вас охватывает страх, не нужно думать, что это какое-то возмездие.

Не путайте знания о поле и суеверия.

И помните, что во время страха и особенно паники вы утрачиваете способность мыслить рационально, поэтому самое главное – успокоиться.

Поправьте локус контроля, соберитесь в границах, делайте все, что в ваших силах, опирайтесь на помощь специалистов, верьте им и не расшатывайте себя мыслями об ошибках прошлого.

igurova2018

Эволюция, здравствуйте.

Прошу разбора. Помогите пожалуйста понять до конца свой косяк и что я могу сделать сейчас.

Пару недель назад у нас с мужем родилась долгожданная дочка, очень здоровая.

(Поздравляю вас. Отличная новость)

А я уже несколько дней в ковидном госпитале с небольшой пневмонией и двумя осложнениями по кесареву.

Косяк свой вижу в том, что не привилась за месяц до родов, когда узнала, что беременных прививают. И в том, что вообще не интересовалась, когда и как можно привиться беременной. Хотела сначала родить, а потом сразу. И вроде бы знаю, что заболей я на месяц раньше, все могло быть хуже для дочки и меня. Но кажется, что понимаю не до конца, ведь дочь здорова, и значит вроде как я молодец.

(Косяка у автора нет, конечно. Беременным и правда отказывали в прививке и разрешили совсем недавно. Поэтому ей нужно выкинуть это из головы и не расшатывать себя. Особенно вредно думать о том, как она могла бы заболеть раньше и заразить дочь. Никогда не надо думать в формате “бы”. Как только вам пришли в голову мысли о том, что могло бы случиться из плохого, это указание на то, то вы очень расшатаны и ваша энергия утекает. Закройте все дыры, а для этого оборвите все мысли мимо границ, прекратите себя раскачивать гипотетическими страхами)

Как мне вытравить эту мысль?

Сейчас приходила врач по ковиду, сообщила об отсутствии улучшений по анализам.

Но ходить вроде как легче, я встала и пошла ходить, как рекомендовала женский врач.

(Надо слушать врачей, а мысли не вытравливать, а обрезать ножницами. Представьте ножницы и обрежьте все мысли, которые уводят вас в страхи и чувство вины за прошлое. Включите режим экономии энергии, я о нем отдельным постом расскажу)

Я могу немного подкрутить подработку, хотя и лень, немного, но хоть что-то по профессии. Я могу ходить. Я попросила всех своих провериться на ковид и привиться непривитых, отец вряд ли будет, но я попрошу еще. Когда смогу рассказать о своем состоянии, пока не хочу тревожить его с бабушкой.

(Надо расставить приоритеты верно. Самое главное вам поправиться. Если работа помогает отвлечься от болезни и собраться, работайте. Если нет, не думайте о работе. И перестаньте волноваться за родственников. Не давайте энергии утекать на воображаемые новые беды. Единственное, что важно – быстрей поправиться. Займитесь тем, что вас отвлекает и расслабляет. Не держите свой фокус на болезни, держите его на том, что позволяет аккумулировать энергию. Я про это тоже еще расскажу)

С дочкой муж и моя мама, маму уговорила взять у меня деньги на такси, хотя у нее хватает. Может быть, просить ее сидеть дома почаще? Ребенок спокойный, муж справляется. К прививке у мамы противопоказания, хотя можно пробовать дальше решать с врачом и облегченной вакциной. Сомневаюсь, не штурманство ли это с моей стороны.

Есть ли еще что-то, что я могу сделать?

(Отстаньте от мамы, ничего не говорите ей про прививку и не думайте про ее здоровье. Думайте про свое. Есть положительный момент в том, что муж находится с ребенком без вас, он станет очень хорошим отцом. Обычно матери оттесняют отцов в первые дни и месяцы)

Пока пару дней высыпалась за неделю болезни в роддоме с ребенком, сегодня смотрела сериал, стараюсь есть.

(Не смотрите все подряд, смотрите только жизнеутверждающие. Некоторые сериалы истощают энергию. Смотрите классические фильмы, но не про войну и не про болезни, про детей тоже не нужно. Есть нужно хорошо и быть приветливой и благодарной с врачами и медсестрами. Хотя врачи и на работе, но они тоже люди и их симпатия – это очень полезно)

В коридоре то и дело отходы, стоны и черные пакеты.

(Может быть нужно надеть наушники)

В палате жара, но здоровая компания молодых мам, рвущихся на свободу к семье. Надеюсь, погода завтра наладится.

(Поддерживайте мужа и маму, смотрите на фотографии ребенка, разговаривайте с другими мамами, но не о болезнях. Выздоравливайте)

(Друзья, прививку сделали? А повторную сделали, кто давно вакцинировался? Для москвичей хочу сказать, что в Гостином дворе все организовано не просто хорошо, а роскошно. По-настоящему классно организовано. Я ревакцинацию там делала неделю назад. Все мероприятие заняло меньше 10 минут. Не тяните с прививками, не тупите. И пожелайте автору письма здоровья)