Мнение: Экологическая десятина

Появились расчеты «углеродного налога» (а точнее, пошлины), которую будут уплачивать российские предприятия за право поставки на европейский рынок своих товаров. Пока этот налог коснется немногие товары (речь идет о тридцати кодах товаров европейской товарной номенклатуры), но он будет распространен в итоге на гораздо большее число товаров с так называемым «углеродным следом».

Вводиться налог будет постепенно с постепенным его повышением. Начиная с 26 года по 35 год налог будет введен последовательно не все подпадающие под него группы товаров на все 100 процентов.

Налог будет огромным — фактически он составит порядка 12-16 процентов от стоимости ввозимых товаров. Уже подсчитано, что на ввозимые из России удобрения, сталь, железо, цемент и электроэнергию (в общей сложности в 20 году их было ввезено в Европу на сумму в 7 млрд евро) придется заплатить дополнительно миллиард евро налога — то есть, 16%.

Пока налог будет затрагивать около 7% ввозимых из России товаров, но позже предлагается распространить налог и на нефть и нефтепродукты — а это уже дополнительные десятки миллиардов, которые будут выплачены Европе за право ввозить в нее российские товары.

«Экологическая десятина» – это механизм, с помощью которого Европа будет покрывать свои расходы на энергетическое перевооружение и переход к экономике более высокого уровня. При том огромном объеме рынка Европы и жесткой конкуренции за него со стороны поставщиков общие «экологические сборы» могут составить сотни миллиардов евро в год. Это колоссальный ресурс, с помощью которого европейцы рассчитывают на успешное прохождение периода инфраструктурных реформ. За чужой счет (в том числе).

Теоретически европейцы готовы не взимать экологический сбор, но только при условии, что поставляемые им товары будут произведены по экологическим технологиям. Но для того, чтобы создать и внедрить эти технологии, поставщики сами должны где-то изыскать дополнительный ресурс, получить доступ к этим технологиям — и вот тогда…

России это не светит. Она, во-первых, под санкциями, и получить доступ к передовым технологиям при Путине не сможет ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, воровской капитализм, построенный кремлевскими братками, антагонистичен любому виду развития — он исключительно про деградацию. Нелепо в пещеру пытаться поставить кондиционер — в пещере розеток нет. Тут кусочек трубы-кормилицы Северного потока-2 с трудом два года пытаются проложить, а вы про экологические технологии…

Поэтому Россия теперь будет платить еще и европейцам на их строительство светлого будущего. Дополнительно к плесневелым дворцам фюрера и его игрушкам про величие в виде аналогов не имеющих ракет, танков с непредсказуемыми траекториями и вакцин с вертикальным взлетом. Ну, и дополнительно к тем трем-четырем войнам, которые фюрер ведет нон-стопом по разным мировым помойкам.

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