7 книг, которые стоит взять с собой в отпуск

“Что мы знаем друг о друге”, Джеймс Гулд-Борн

В жизни Дэнни все идет не так. Безработный отец-одиночка, он воспитывает 11-летнего сына Уилла, который после смерти матери отказывается с ним разговаривать. В отчаянии Дэнни на последние деньги покупает костюм панды и отправляется в парк развлекать прохожих. Там он видит, как подростки обижают его сына и вмешивается в ситуацию. Неожиданно Уилл начинает с ним говорить — уверенный, что смог обрести в добродушной панде настоящего друга. Дэнни встает перед выбором: рассказать Уиллу правду или продолжать скрываться за костюмом ростовой куклы.

Это добрая, сентиментальная и полная надежды история о взаимоотношениях отца и сына, о любви и дружбе и о том, что жизнь всегда можно начать заново — даже после большой утраты. Идеальное чтение для поклонников книг Ника Хорнби, Джоджо Мойес и Грэма Симсиона.

“28 лет, каждое лето”, Элин Хильдебранд

Американскую писательницу Элин Хильдебранд называют “королевой летнего чтения”. Ее новый роман “28 лет, каждое лето” — лишнее тому подтверждение. Он уже стал бестселлером на Amazon, и вот теперь выходит в России.

Джейк и Мэлори встречаются в пляжном коттедже и неожиданно сближаются. Рассказывают друг другу обо всем: о бедах, мечтах и даже грядущем браке Джейка. Уезжать так не хочется, что они дают слово — приезжать сюда вдвоем каждый год, на три дня в конце лета. Так на протяжении 28 лет оба проживают по две жизни: одну тайную, но настоящую, другую — правильную, но чужую. Но грядущее лето может стать последним — Мэлори смертельно больна. Что теперь скажут друг другу герои? И смогут ли дать волю чувствам?

“Дьякон Кинг-Конг”, Джеймс Макбрайд

“Веселая, отлично скроенная комедия, действие которой происходит в бруклинских кварталах конца 1960-х годов”, — так охарактеризовала эту книгу газета The Washington Post. Сюжет начинается необычно: неуклюжий старый дьякон по прозвищу Пиджак на глазах у всех стреляет в упор в местного наркоторговца Димса Клеменса. Это происшествие затягивает всех причастных в водоворот смешных и грустных событий. Герои книги — латиноамериканцы, прихожане баптистской церкви, полицейские, итальянские мафиози, ирландские гангстеры, афроамериканцы — оказываются связаны друг с другом.

Это смешная, глубокая и трогательная книга о маленьких людях с большой душой и их беспокойной жизни в Нью-Йорке шестидесятых годов прошлого века. Ее рекомендуют Барак Обама и Опра Уинфри, а компания Sister Pictures уже объявила о планах снять по книге сериал.

“Из кожи вон”, Цай Чунда

История Цая Чунда — вдохновляющий пример того, как парнишка из бедной китайской деревушки может превратиться во влиятельного журналиста и писателя, книга которого разойдется по всему миру тиражом более 4 000 000 экземпляров. В 27 лет Цай стал самым молодым человеком, занявшим управленческую должность GQ China. Позже он основал модный бренд Magmode. “Из кожи вон” — биографическая история, описывающая путь автора, и одновременно — размышления о становлении личности вопреки всем обстоятельствам. Она наверняка понравится любителям “Стеклянного замка” и “Ученицы”, а еще тем, кто интересуется китайской культурой.

В Китае книга стала настолько популярной, что ее даже включили в школьную и университетскую программу.

“Кроме шуток”, Эллен Дедженерес

Вы наверняка знаете Эллен Дедженерес. Телеведущая и комик, обладательница множества премий “Эмми”, ведущая собственного шоу, прожившего 19 лет, и просто самый смешной человек Америки.

Ее книга — своеобразный стендап на бумаге. Веселые, откровенные и жизнеутверждающие размышления обо всем на свете: от смысла жизни до генеральной уборки в доме. “Эта мешанина из шуток… свидетельствует о таланте автора передать абсурдный юмор внутреннего монолога”, — написал о книге Kirkus Reviews. Идеально для того, чтобы скоротать время в аэропорту, на пляже или в длинном переезде.

“Красивый мальчик”, Дэвид Шефф

Тайны, побеги из дома, телефонные звонки в три часа ночи, жалобы из полиции — истории людей, переживающих зависимости, похожи одна на другую. Писатель Дэвид Шефф знает это не понаслышке. Однажды он узнал, что его сын — отличник, спортсмен и гордость класса — принимает наркотики. С тех пор его жизнь разделилась на “до” и “после”. Дэвид решил бороться, но желание помочь сыну превратилось в зависимость само по себе.

В книге Дэвид подробно рассказывает, с чем ему и его семье пришлось столкнуться на этом нелегком пути. Это одновременно и захватывающая история, и серьезный разговор. Книга легла в основу одноименного фильма, который был номинирован на “Золотой глобус”, стала бестселлером New York Times и лучшей документальной книгой 2008 года по версии Entertainment Weekly.

“Взорви эти чертовы двери!”, Майкл Кейн

Оскароносный актер, продюсер и писатель Майкл Кейн уверен: чтобы стать звездой экрана, нужны те же качества, как и для того, чтобы стать звездой в любой другой области. В каком-то смысле вся наша жизнь — кинопробы. Чтобы показать себя наилучшим образом, нужно выложиться на все сто.

В своих мемуарах Кейн рассказывает о собственных успехах и неудачах, невероятных знакомствах и головокружительной карьере. Книга не просто знакомит с закулисьем кинопроизводства, здесь также много простых жизненных уроков: как общаться с разными людьми, находить равновесие между работой и личной жизнью и чувствовать себя счастливым.