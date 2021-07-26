Мнение: Это – не про вирус! Это – о тотальном контроле правительства над людьми!



Сидней, вчера. На плакате – фраза из заголовка.

Безумие по миру бушует такое, что на общем фоне выделиться трудно. Но, похоже, удается в Австралии: там, судя по всему, власти врубили сценарий, аналогичный российскому – мы его испытываем на своей шкуре. То есть – население прививаться активно не хочет, “уговоры” не помогают, поэтому, по отработанной методике, власти на пустом месте создают “вспышку ковида” чисто медийными средствами, начинают нагнетать истерию, рисовать “огромное количество заражений”, а власти устраивают шухер: Собянин вводил куар-коды, в Австралии жителей просто загнали в старый добрый локдаун. “Все ради спасения жизней!” На самом деле – “всё чтобы вы привились!” (в Австралии прививки только у 11% населения – то есть опять же как в России).

В общем, сценарий по миру уже устоялся: не хотите прививаться по-хорошему – будете по-плохому; не вылезете из локдаунов, пока все, суки, не уколетесь.

“Несанкционированные акции протеста против коронавирусных ограничений общей численностью в несколько тысяч человек прошли в ряде городов Австралии. В Сиднее протесты были прекращены полицией штата Новый Южный Уэльс. В ходе разгона демонстраций задержаны 57 человек, и выписано по меньшей мере 90 штрафов. Произошло несколько жестких столкновений демонстрантов и стражей порядка. Протестующие бросали бутылки и камни в полицейских. Организаторы назвали протест митингом “свободы”. Информация о нём была опубликована на страницах в соцсетях, которые часто используются для распространения дезинформации о вакцинах и теорий заговора. Стивен Джонс, член национального парламента от Сиднея, назвал протестующих “эгоистичными” и “безрассудными”. По его словам, “никто не хочет сидеть взаперти, но это именно то, что мы должны продолжать делать”. Акции протеста происходят на фоне непрерывного роста числа заразившихся. За минувшие сутки в Сиднее медики выявили 163 новых случая заражения, что является самым высоким показателем в регионе за все время пандемии. В городе и окрестных районах действует жесткий карантин, жителям запрещено покидать свои дома без веских оснований и удаляться от места жительства более чем на 10 км“.



В Сиднее – на минуточку – более 5 млн. жителей. В сутки 163 “случая заражения” – это, конечно, повод загнать эгоистичных и безрассудных жителей города в локдаун… насколько вы думаете? ДО РОЖДЕСТВА.

СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ, 26 июля 2021, 10:38 — REGNUM Ввиду ухудшения ситуации с коронавирусом в австралийском Сиднее, все больше экспертов отмечают, что сведение к нулю случаев заражения SARS-CoV-2 для снятия ограничений является невозможным, а карантин в городе продлится до Рождества. Об этом 26 июля сообщил новостной портал News.com.au.

“Жителям запрещено покидать дома БЕЗ ВЕСКИХ ОСНОВАНИЙ”.

Как все-таки быстро в мире побеждает фашизм. Просто на раз-два. “Никто не хочет сидеть взаперти, но это именно то, что мы должны продолжать делать” – говорит очередная циничная сволочь. Где все-таки Сопротивление этому “новому мировому порядку” – очень хотелось бы знать.