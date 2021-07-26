Дмитрий Песков опроверг информацию о блокировке сайта Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального.

«Я понятия не имею, о чем идет речь. Сейчас я нахожусь в отпуске в Париже и у меня все прекрасно открывается. Сайт этого гражданина доступен, никакой блокировки нет. С другой стороны, конечно, это нонсенс, чтобы у какого-то малоизвестного заключённого был свой персональный сайт. Думаю, надо попросить коллег из Думы, чтобы они запретили подобные практики. Ведь это чистая пропаганда АУЕ*, наркотиков и нетрадиционных сексуальных связей», — сказал Песков.

По его словам, новость о блокировке сайта Навального является типичным примером дезинформации. Пресс-секретарь президента считает, что подобные сообщения распространяют провокаторы и противники свободы слова в России.

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