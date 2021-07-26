 

Расписавшей машину под российский патруль ДПС эстонке пригрозили штрафом

26.07.2021, 20:08, Новости дня
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Местная жительница в Эстонии разместила на своей машине надписи «ДПС» и «Полиция», а также синие полосы, местные власти пригрозили ей крупным штрафом.

Автомобиль BMW с опознавательными знаками российских правоохранительных органов в Эстонии заметили пользователи соцсетей, также машина привлекла внимание полиции, пишет Elu24.ee.

На автомобиль нанесена цветовая схема, характерная для полиции, а также соответствующая надпись и аббревиатура ДПС.

Женщину остановил патруль полиции, за рулем оказалась 23-летняя гражданка Эстонии. По закону цветовые схемы автомобилей служб нельзя использовать частным лицам, это относится как к цветовым схемам полиции, так и к схемам спасателей или скорой помощи. Требование распространяется автомобили служб экстренной помощи из других стран.

@ecarsofficial

#bmw#топ#рек#police.

original sound – P4!N

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