Росатом приступил к строительству ядерного центра в Боливии

В Боливии началось строительство реакторного комплекса – ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий под руководством Росатома.

У проекта нет аналогов, он размещен выше всех остальных реакторов, на четырех километрах над уровнем моря, передает РИА «Новости».

Первый замдиректора Росатома Кирилл Комаров сообщил, что центр начнет работать в 2024 году, к этому времени планируется завершить строительство реактора.

«Этот реактор, который заработает в 2024 году, – технологическое чудо, которое включит Боливию в список инновационных стран, которых не так много в мире», – отметил Комаров.

Первые контракты по строительству центра Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии подписали в 2016 году. В 2017 году в Вене подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в Росатом) по строительству Центра в боливийском Эль-Альто.

В июне 2018 года сообщалось о скором начале работ по строительству Центра ядерных исследований.