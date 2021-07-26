Росатом приступил к строительству ядерного центра в Боливии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Боливии началось строительство реакторного комплекса – ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий под руководством Росатома.
У проекта нет аналогов, он размещен выше всех остальных реакторов, на четырех километрах над уровнем моря, передает РИА «Новости».
Первый замдиректора Росатома Кирилл Комаров сообщил, что центр начнет работать в 2024 году, к этому времени планируется завершить строительство реактора.
«Этот реактор, который заработает в 2024 году, – технологическое чудо, которое включит Боливию в список инновационных стран, которых не так много в мире», – отметил Комаров.
Первые контракты по строительству центра Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии подписали в 2016 году. В 2017 году в Вене подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в Росатом) по строительству Центра в боливийском Эль-Альто.
В июне 2018 года сообщалось о скором начале работ по строительству Центра ядерных исследований.
Смотреть комментарии → Комментариев нет