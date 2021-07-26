 

Украинка Лынив стала первой женщиной – дирижером оперного фестиваля, основанного около 150 лет назад

26.07.2021, 20:06, Новости дня
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Лынив открыла фестиваль премьерой оперы “Летучий голландец” немецкого композитора Рихарда Вагнера. На открытии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель с супругом. Когда Меркель спросили, что она думает о фестивале с первым дирижером-женщиной, канцлер сказала: “Наконец-то!”

26 июля Лынив написала в Facebook, что премьера “Летучего голландца” была ее первой вагнеровской постановкой в ФРГ.

“Это была моя первая вагнеровская постановка в Германии, и сразу в Байройте! Очень всем благодарна”, – отметила дирижер.

https://www.facebook.com/oksana.lyniv/videos/1020604578674752/

Контекст:

Байройтский фестиваль основан в 1876 году Вагнером. Фестиваль проводится ежегодно летом, на нем исполняются музыкальные драмы композитора в специально построенном театре. Это один из самых известных в мире музыкальных форумов, посвященных творчеству Вагнера.

Лынив родилась в 1978 году в Бродах Львовской области. Окончила факультет оперно-симфонического дирижирования Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко, затем училась в Высшей школе музыки им. Карла Марии фон Вебера в Дрездене (Германия). Была стипендиатом престижных европейских фондов. В течение 2008–2013 годов работала в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. В 2013 году она переехала в Германию. В 2017–2018 годах Лынив была музыкальным руководителем Оперного театра Граца (она стала первой женщиной на этом посту). Сейчас украинка как приглашенный дирижер работает с известными оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии, Японии и Украины, сообщается на ее сайте. 

В декабре 2020 года Лынив в Германии признали лучшим дирижером года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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