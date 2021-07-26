 

“Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система”. Актер Фединчик извинился за драку в Киеве

26.07.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом Фединчик заявил в эфире ТСН, сюжет был показан вечером 26 июля.

“Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!” — заявил Фединчик.

Во время комментария лицо актера показали крупным планом, на нем были видны синяки и ссадины, оставшиеся после драки.

Фото: tsn.ua
Контекст:

Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах “Худшая подруга”, “Круты. 1918”.

В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).

25 июля 2021 года на Facebook-странице “Киев Оперативный” появилось видео, на котром Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Актер пытался вытащить из авто незнакомого ему водителя, а когда прохожие, пытаясь успокоить артиста, прижали его к асфальту – он вырвался, пытался возобновить конфликт и матерился.

Денисенко в тот же день принесла извинения за поведение мужа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Дочь Кадырова прокомментировала санкции США

14.01 / Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы об убыточности формулы “Роттердам плюс” – НАБУ

30.07 / Один из переулков Киева назовут в честь журналиста Джонса, писавшего о Голодоморе

15.07 / Мародеры атаковали магазины в подтопленных районах на западе Германии

03.04 / В Италии начался пасхальный локдаун

22.10 / Оппозиция собралась вывести инвалидов против Лукашенко

12.01 / В Киеве из-за локдауна начался демонтаж главной елки

01.02 / Welt – объятия полезны для души и тела — даже с животными и деревьями

09.09 / Разработаны новые хирургические инструменты с интеллектуальными датчиками

21.07 / Паспортизация жителей ОРДЛО не предусматривает присоединения территорий к РФ – замглавы администрации Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика