 

Гидробиологи изучают влияние ГЭС на состояние рыбы

26.07.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследование данной темы провели ученые из Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Их, в частности, заинтересовал вопрос: как работа крупных гидроэлектростанций влияет на жизнь разных видов рыбы.

Как стало известно из компетентных источников, аналогичные работы проводились и на других крупных российских реках, где построены большие ГЭС и созданы крупные водохранилища.

В целом, эксперты отметили негативное влияние плотин и замедления течения в реках. Хуже всего то, что многие виды рыбы оказались отрезанными от мест своего нереста, что привело к постепенному сокращению популяций, а в некоторых случаях и к вымиранию. Результаты исследования являются очередным доказательством того, что гидроэлектростанции на самом деле не являются источниками экологически чистой и безопасной энергии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Мендель о регуляции медиасферы: Приходит пацанчик, которому дают баблишка, и говорит: “Я – тоже журналист, отстаиваю свободу слова”

28.01 / Зеленский встретился с главой Гостаможенной службы, хочет ускорить реформирование ведомства

16.10 / Археологи обнаружили корабль времен Древней Греции

24.07 / В США утверждают, что шпионская деятельность консульства в Хьюстоне вышла за рамки приличий

12.10 / Судья Барретт: суды не должны пытаться формировать политику

09.10 / Кремль опроверг введение ограничений на въезд в регионы

27.06 / На голосование по Конституции зарегистрированы более 500 тыс. наблюдателей

21.04 / Предупреждение Пентагона о ядерной войне напугало американцев

10.05 / Число погибших в результате атаки на школу в Кабуле достигло 85

10.01 / Российские ученые проанализировали ДНК останков древних людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика