Гидробиологи изучают влияние ГЭС на состояние рыбы

Исследование данной темы провели ученые из Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Их, в частности, заинтересовал вопрос: как работа крупных гидроэлектростанций влияет на жизнь разных видов рыбы.

Как стало известно из компетентных источников, аналогичные работы проводились и на других крупных российских реках, где построены большие ГЭС и созданы крупные водохранилища.

В целом, эксперты отметили негативное влияние плотин и замедления течения в реках. Хуже всего то, что многие виды рыбы оказались отрезанными от мест своего нереста, что привело к постепенному сокращению популяций, а в некоторых случаях и к вымиранию. Результаты исследования являются очередным доказательством того, что гидроэлектростанции на самом деле не являются источниками экологически чистой и безопасной энергии.