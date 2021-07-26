После своего полета в космос Джефф Безос заработал 100 млн долларов

Всего неделю назад миллиардер Джефф Безос слетал на несколько минут в космос, прорекламировав, таким образом, туристические суборбитальные полеты. Теперь же стало известно, что принадлежащая Безосу компания Blue Origin сумела продать на 100 миллионов американских долларов билеты для таких же полетов.

Характерно, что продажи билетов открылись 20 июля с.г. еще до того, как Безос успешно возвратился на землю с суборбитального путешествия. Как оказалось, реклама, сделанная самим владельцем компании, создала огромный спрос.

Стоимость одного билета у Безоса составляет 250 тысяч долларов. Это гораздо меньше, чем полет на низкую орбиту, который обходится космическим туристам на несколько порядков дороже.