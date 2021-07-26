Мнение: Фиктивные прививки

Помнится во время дискуссии об обязательной вакцинации и покупке поддельных сертификатов о вакцинации, в качестве аргумента надежности системы приводилось внесение вакцинированных в государственную базу.

Ну так вот:

Сотрудники УМВД по Томской области возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении сотрудницы одной из медицинских организаций в Томске. По версии следствия, она в июне и июле этого года подделывала данные о вакцинации от новой коронавирусной инфекции и уничтожала вакцину, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Число уничтоженной вакцины не уточняется. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

https://tass.ru/proisshestviya/11988455 – цинк

Понятное дело, что гражданка сядет в качестве наглядного примера.

Тут вопрос другой, насколько сильно распространена практика внесения фейковых "вакцинированных" в государственные базы (это помимо тех, кто покупал поддельные сертификаты, в том числе и у мошенников).

С другой стороны, то, что таких граждан выявляют, прозрачно намекает на то, что органы следят за этим вопросом и те, кого поймают, легко вряд ли отделаются.

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