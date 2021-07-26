 

Мнение: Это серьезно

26.07.2021, 19:48, Разное
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Про "экологический налог"  высказался и Чубайс. "…Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно…"

Откуда взялась личная оценка Чубайса, неизвестно. Но то, что наши "партнеры" фактически применяют известную формулу еще одного младореформатора Лифшица: "Делиться надо!" – факт. Всё до банального просто. Ранее Запад брал деньги на свою модернизацию через ограбление колоний (или через военные победы с последующими репарациями – к примеру, именно так Германия, сокрушив в войне 1870 годов Францию, получила от нее контрибуцию в 5 млрд тогдашних франков – формально это около 60 млрд нынешних долларов в пересчете на стоимость золота, но с учетом изменения его стоимости за это время речь может идти приблизительно о триллионе современных евро. На эти средства Германия и запустила свой проект "Особого пути", известного как Sonderweg).

Ничего не изменилось. Модернизация Запада теперь, в период неоколониализма, происходит за счет ограбления периферии капиталистического мира. Россия, как представитель этой периферии, обязана напрячься и выделить Западу соответствующий ресурс, который позволит развитым странам провести системные реформы, выйти из неработающей модели и создать новую, работоспособную. Денег на это потребуется достаточно много, поэтому их заплатят развивающиеся страны.

Россия, кстати, имела такой ресурс в середине нулевых годов. И могла совершить свое собственное экономическое чудо, использовав колоссальный ресурс сверхдоходов, полученных в период высоких цен на углеводороды. Но кремлевская верхушка понятия не имела, что это за зверь такой – реформы и технологический переход. А потому растранжирила триллионы долларов в никуда и осталась ни с чем.

Теперь же от нас требуют раскошелиться. В тот самый момент, когда страна вошла в пике и сама находится в катастрофическом сюжете. Но деваться некуда, придется платить. И совсем не зря именно Чубайса бросили на это направление – он представляет интересы неоколониалистов и готов отстаивать их до последнего российского гражданина.

Источник: Эль Мюрид



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