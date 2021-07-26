Атака Дженнифер – Личное мнение

На этих выходных произошли сразу два события, связанных с Дженнифер Лопес. Точнее, она их и срежиссировала.

Первое — актриса опубликовала свой поцелуй с Беном Аффлеком, придав отношениям официальный статус. Второе — показала своё кольцо с изумрудом.



Фото: Соцсети

И то, и другое — звенья одной цепи. Всё, дорогой, я — не девочка, да и ты — не мальчик, и пора бы нам уже прекращать тянуть несчастного холостого кота за хвост. Не всё ему — Масленица, нужно двигаться дальше.

Страстный поцелуй увидели все. Кольцо — жду от тебя, и чтобы было не хуже, чем то, что я показала!

24 июля Дженнифер исполнилось 52. Времени на раскачку нет. Необходимо переходить в статус помолвленных.

С мужчинами так — если не брать быка за рога, сами они ещё когда догадаются, что женщине нужно замуж?

У решительных женщин — целый арсенал средств. Одни пытаются тонко намекнуть, другие — сразу залетают, а третьи говорят прямо, что до свадьбы ни-ни.

Ни-ни и залетать в 52 года несколько глуповато, поэтому у Лопес остались только намёки. Чем более прямолинейные, понятные, тем даже лучше — чтобы не делал вид, что ничего не понял.

В этой ситуации мне жаль Бена. Вспомнил давнюю любовь, но не успел принять душ, как ему уже намекнули про свадьбу.

Зачем мужчине в его возрасте жёнушка? А попробуй теперь отморозиться, слиться, так весь мир скажет — каков подлец! Как ты можешь, спустя два месяца отношений, не сделать прекрасной Джен предложение? Прохиндей безответственный и слабак!

Хочешь быть слабаком? Нет? Иди быстро и делай Дженнифер предложение, видишь — ждёт женщина!

Ещё в январе Бен спал с 32-летней красоткой. Сейчас все СМИ воют, что к концу этого года он должен въехать в супружеский особняк за 65 миллионов с Лопес.

Все ждут. Не подкачай, Бен Аффлек!

Что скажете Бену? Бежать — не вариант. Даже в Россию — найдут, заклеймят позором.

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