Мнение: Справедливости ради, я лучше поем дерьма. Чем признаюсь себе, что сам мудак.



Товарищи, я продолжаю серию своих размышлений на тему, как плохо жить в России, если ты переживаешь за народ. Все эти тексты, так или иначе входят или будут входить в ролики на УспехТВ. И хотя из последнего мне очень понравилась барышня, что написала, что она-то сама давно переехала в Москву и ей жалко, нас, провинциалов… сегодня будет о другом.

На местном сайте прошла новость, что подорожали стройматериалы – и, конечно, началось. Причем, замечу от себя – мне доставляет отдельно, что ноют даже те, у кого нет стройки и не будет. Однако, к деталям.

Одни негативные новости: подорожало, погиб, скончался, разбился, избили, утонул…. У нас в жизни когда -то что-то улучшится, или наши дети, внуки (я не говорю уж про старшее поколение) так и будут жить в мире этих "прекрасных" новостей. Куда катится Россия?

Родило мысль какое-то забавное существо с еще более забавным ником. Но из хороших новостей, реально я удивлен, что на этом сайте, пускай я знаю владельцев, остались еще адекватные комментаторы, нашелся человек, кто запостил в ответ:

Людям хорошие новости не интересны)) они как мухи видят только гавно и не видят цветы к ним относишься и ты))Не было же новости что маска медицинская подешевела в 20 раз))

Дальше, конечно, единственного позитивного человека попытались захейтить, ибо говона, да, да, всегда больше – но, мне доставляет другое. Даже, если предположить, что и первый нытик был провокатором – хотя это не обязательно, я 146 раз писал, у меня был подобный друг. И "был" – здесь не случайность. Он вел себя также, довел наши отношения, если так можно сказать, до той стадии, когда я ему в глаза сказал, что думаю – и я же был послан, как предатель Родины.

Но, сейчас мне больше доставляет другое.

Мне вот делать ролик последовательно про МАКС-2021, что просто фейрверк – Россия стремительно восстанавливает свою авиаотрасль и это фундаментальная штука!

Мне делать сюжеты про судостроение, снова про ЖД (сейчас какой-нибудь дятел напишет, что мост размыло на Транссибе и ни слова не скажет, что затопило нахрен ФРГ и уже даже Лондон – потому что это другое).

Дороги строятся – даже в Томске.

Дома, с дорогими стройматериалами – продолжают строится. Машин в автосалонах – месяцами ждать в очереди. При рыночной-то, елки-палки, экономике.

Кстати, скоро будет новый урожай картошки – я сделаю сюжет, я напишу сюда – я хочу видеть тех, кто будет мне что-нибудь ныть. И кто скажет мне, почему сейчас не дать ЗАРАБОТАТЬ крестьянам и купить у них дороже? Ну, если ты за народ?

Но, самое главное – то ли провокатор, то ли просто дурачок – подняв тему новостей – не смог себе ответить. А решение-то на поверхности – плохие новости продаются лучше! Говно всегда отбивается быстрее. Трэш заходит на "ура" вот таким мудакам, и можете меня процитировать – которые вот в этом будут плескаться.

А когда я напишу что-то хорошее, всегда добавят: "справедливости ради", "объективности для" или вот новенькое "строго говоря" – и дальше сделав лицо в виде куриной жопки будут доказывать, как все плохо.

Еще раз – почему вы, долгоносики, когда показывают начальника областного Гибдд с золотыми унитазами не пишите: "Справедливости ради надо заметить, что не все гибддшники такие"? Ну, не видел я таких комментариев, а между тем этой зимой, не помню где, мужик из ГАИ в мороз и пургу бегал от машины к машине, чтобы они выехали из затора. Обморозился. Как зовут – помните без Гугла этого дядю Степу местного?

Нет, вы станете тут у нас комисаром Катаньи и будете руководить следствием. И до кучи мазать всех грязью – чиновников, гаишников, прилетит даже пожарным. Правда, ни разу продажным журналистам, кто вас этим кормит. Вот где была команда бьюти-блогера все эти годы? Правильно, искала дворец Путина. Пока вполне себе дворец настоящий у дяди из ГИБДД стоял – со спутника видно.

И ровно происходит с положительными новостями. Любые вещи со знаком плюс долгоносики обгадят – даже не нужно журналистов!

Проложили дорогу? А сколько своровали, а почему не сделали раньше, а асфальт не той марки, а после зимы посмотрим. Еще раз, мой туповатый дружочек, теперь я так могу писать, говорил мне, когда только-только открыли новую гранитную набережную в Томске – вот увидишь, ее зимой разобьет льдом. И про школу новую говорил: она хлипкая, вот увидишь развалится.

Если бы мы сейчас спросили его – почему он не сделал себе харакири – он бы ответил: что я этого не говорил. Так не первый раз происходит. И даже найди я видеозапись – он бы сказал, а зато – и дальше по всем остановкам.

Даю справку – у вас никогда ничего не улучшится. Я это видел.

Да, кто-то из вас будет покупать новые машины и квартиры, как, кстати, мой дружок. Может вы поедете, как он в отпуск. Может быть – найдете новую, более высокооплачиваемую работу.

Но вы будете ныть и страдать. И вокруг вас будут собираться такие же. И ничего с этим нельзя будет поделать. Потому что вы жаждите дерьма. И Россия здесь ни при чем.

С 2016 года я веду этот ЖЖ. С 2009 – стал ватником. Два года на Ютубе.

Да у меня до сих пор есть даже родственники, кто живут в замке из дерьма. Где Навального закрыли – потому что его боится Путин и хотел отравить.

Где в России нет дорог, не строят домов, нет демократии – хотя ты все показываешь, доказываешь – ты можешь обосновать что угодно. Но чмо, уже часто сильно великовозрастное, достанет козырь "А бабушка в Мирном живет плохо" и уйдет в полной уверенности – что победило.

И честно сказать, раз за разом я говорю это чаще – мне это надоело. Я же не Путин, я просто человек. И вы заслуживаете жрать то, что считаете нужным.

За 10 или сколько там лет своей деятельности – я переубедил многих, даром что на каналах в общей сложности уже больше 200 000 подписчиков, не знаю, сколько совпадает. Ну, ладно, на моем почти 173 000 уже.

Однако, самых близких мне или тех, кого я такими считаю – переубедить у меня не вышло. Хотя им, логично, прилетает больше.

И вот, не то, чтобы я устал – я поменялся. И теперь уже не только не пишу никаких ссылок в своих роликах, все равно никто не читает, а те, кто требуют не пользуются – теперь я еще и издеваюсь. Ну, не доходит по хорошему – будем, как просил Дядя Вова – показывать какие вы моральные молодцы. За мною не заржавеет.

Только рожденный жрать дерьмо… в дерьме и помрет. А рядом будет новая блестящая развивающаяся и счастливая Россия.

Счастья вам.

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