 

Мнение: Ротенбергам скучно?

26.07.2021, 19:30, Разное
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Наталья и Аркадий Ротенберг любили друг друга. Но развелись. Еще в 2013 году. Он оставил ей виллу «Шошана» в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном Берегу Франции. Но, похоже, передумал. И вернул себе виллу. Но в 2019 году Высокий суд Лондона определил, что «Шошана» все-таки должна принадлежать Наталье Ротенберг и их общей с Аркадием Ротенбергом дочери.

А две недели назад на виллу нагрянули крепкие чернявые парни. Наталья написала в своем инстаграме о силовом захвате виллы.

Дословно:  «Произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни, силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу. Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность. Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам» (отсюда).

Но вот что интересно, ни Наталье, ни Аркадию эта вилла, похоже, не очень-то и нужна. Наталья вышла замуж и вполне счастливо живет в Армении. Аркадий тоже не бомжует… Но зачем-то же они устроили эти разборки.

Им скучно?

На снимке: Наталья и Аркадий Ротенберг задолго до разборок из-за виллы «Шошана». Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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