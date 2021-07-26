 

На Венецианском фестивале покажут два фильма с Юрой Борисовым в главной роли

26.07.2021, 19:24, Разное
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Сегодня оркомитет Венецианского кинофестиваля в лице директора смотра Альберто Барбера объявил программу 78-го биеннале. Откроется фестиваль новой картиной Петро Альмодовара “Параллельные матери” с Пенелопой Круз в главной роли. Также эта картина поборется за главный приз в основной конкурсной программе, в которую кроме нее вошли: режиссерский дебют Мэгги Джилленхол “Потерянная дочь”; картина Паоло Соррентино о “личной трагедии”, пережитой режиссером в юности, – “Рука Бога”; “Сила собаки” Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях и многие другие. Всего в конкурсную программу вошла 21 картина.

Кроме того, среди картин в главном конкурсе есть новая работа Наташи Меркуловой и Алексея Чупова “Капитан Волконогов бежал”.

Они (Меркулова и Чупов) хорошо известны в Венеции, потому что их дебютный фильм “Человек, который удивил всех” был высоко оценен в 2018 году. Его показали на многих фестивалях, и он получил много наград. Большое удовольствие снова увидеть их в Венеции. Это амбициозный и мощный фильм, – сказал Альберто Барбера на виртуальной пресс-конференции. Исполнителя главной роли в картине Меркуловой и Чупова актера Юру Борисова зрители Венецианского фестиваля смогут увидеть еще в одной картине. Фильм Владимира Битокова “Мама, я дома” покажут в новой, параллельной программе смотра “Горизонты экстра”, а победителя в этой категории определит зрительское голосование. Как сказал Барбер, это “история храброй матери, борющейся с системой, является лейтмотивом многих фильмов в этом году”. Партнершей Юры Борисова, который недавно был в Каннах и представлял вместе с другими фильм Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе”, по фильму стала Ксения Раппопорт.

Среди ожидаемых премьер в Венеции – экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта “Дюна” (Dune) Дэни Вильнева. В неосновной программе киноманы ждут показа нового фильма со звездой сериала “Ход королевы”Аней-Тэйлор Джой – хоррора режиссера Эдгара Райта “Прошлой ночью в Сохо” (Last Night in Soho). Кроме того, свою новую работу покажет Ридли Скотт – в его картине “Последняя дуэль” Адам Драйвер и Мэтт Деймон сыграли роли французских рыцарей конца XIV века.

Фестиваль, председателем международного жюри которого станет режиссер “Паразитов” кореец Пон Чжун Хо, пройдет на острове Лидо с 1 по 11 сентября.



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