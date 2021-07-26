Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости».

Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.