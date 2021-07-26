 

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

26.07.2021, 19:14, Новости дня
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Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости».

Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.



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