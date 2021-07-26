 

Байкальская текстильная компания начнет поставки пряжи в Казахстан

26.07.2021, 19:14, Новости дня
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Байкальский текстильный комбинат, резидент промышленного парка Бурятии, начнет в 2021 году поставки пряжи в Казахстан, сообщили в пресс-службе республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«В этом году начинаются экспортные поставки в Казахстан. Зарубежным партнерам будет поставляться гребенная пряжа в натуральном и крашеном виде высокого качества под брендом Azhur-wool», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Байкальский текстильный комбинат – единственное предприятие в Сибири и на Дальнем Востоке по производству гребенной пряжи с содержанием шерсти более 70%, проектная производственная мощность – от 40 тонн пряжи в месяц. Сырье поставляется из Хакасии и Забайкальского края, где развито разведение тонкорунных овец, в Бурятии шерсть закупается в малых количествах, так как аграрии республики могут предложить только грубую и полугрубую шерсть.

«В 2020 году на предприятии проведена модернизация, в феврале 2021 года комбинат начал выпуск новой линейки готовых изделий из тонкой шерсти бурятских овец, в том числе с национальным орнаментом: пледы, палантины, носки, шапки, шарфы, термобелье, полностью загружен чулочно-носочный и вязальный цеха, идет подготовка к зимнему сезону. Со следующего года будет запущено производство верхнего вязаного трикотажа для школьников. Из отходов, которые идут с прядильного производства, планируется изготавливать одеяла, подушки, спальники, различные утеплители», – рассказали в пресс-службе.

По словам исполнительного директора Байкальского текстильного комбината Алексея Спиридонова, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами в Японии.

«Это перспективный рынок для нас. Сейчас изучаем наших потенциальных партнеров, с DiakeitoCo., Motohiro & Co., Taiyo Woolen Spinning Co. Рассчитываем, что более 20% всей готовой продукции мы будем отгружать туда. С 2024 года планируем производить до 60 тонн пряжи в месяц», – приводит его слова пресс-служба.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.



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