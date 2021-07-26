 

“Ох, слишком красив!” Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать

26.07.2021, 19:12, Новости дня
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 Свое обещание он дал 26 июля в Instagram.

“Конечно, многие пишут, что не знают меня. Многие пишут “кто это?”, “что, больше звезд нет?”, “он не звезда” и так далее. Многие пишут “как хорошо, что будут новые люди”. Всем не угодишь и нравиться всем невозможно. От себя скажу: себя звездой не считаю, но уверен, что заинтересовать вас я смогу”, – написал 39-летний артист.

Он предложил пользователям сети познакомиться c ним поближе и задать любые вопросы.

“Что бы вы хотели узнать обо мне? Пишите свои вопросы, я постараюсь ответить”, – попросил Суровцев.

В комментариях подписчики – точнее, подписчицы – не столько задавали артисту вопросы, сколько оставляли восторженные сообщения.

“Ох, слишком красив!” – написала k.orizza.

“Я буду болеть за тебя!” – призналась melnychukk0. 

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A post shared by Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

Контекст:

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Он известен своими ролями в сериалах “След” и “Коп”. Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу “Танцуют все” на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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