В США впервые с 2003 года зафиксировали случай обезьяньей оспы

По данным американских властей, в страну в начале июля с данным инфекционным заболеванием из Нигерии вернулся житель Техаса. В связи с этим сейчас разыскиваются более 200 человек из 27 штатов США, которые могли с ним контактировать. В частности, центры контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения США пытаются связаться с пассажирами двух авиарейсов, на которых 9 июля летел переносчик болезни.

В то же время чиновники минздрава считают низкой вероятность распространения инфекции, так как все пассажиры были в масках.

На данный момент пациент с обезьяньей оспой находится в больнице. Его состояние стабильное. Других случаев заражения в стране пока не обнаружили.

Вспышки обезьяньей оспы периодически фиксируются в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Как правило, заболевание протекает легко, а симптомы проходят сами в течение нескольких недель. Однако в некоторых случаях вспышки эпидемии в Африке достигали летальности 10%.

Обезьянья оспа передается при контакте с зараженным человеком. Вирус может попасть в организм через трещины в коже или воздушно-капельным путем через нос, рот и глаза. Заболевание также может передаться человеку от инфицированных обезьян, крыс, белок или через постельное белье, различные предметы или одежду.

Сначала заболевание сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в спине и мышцах, а также общей слабостью. Затем лихорадка спадает и может появиться сыпь – сначала на лице, а после – и на других частях тела, преимущественно на ладонях и стопах. При этом сыпь может сильно чесаться. В итоге пустулы подсыхают, а на их месте могут остаться рубцы.

Во время последней вспышки обезьяньей оспы в США, которая произошла в 2003 году, было подтверждено 47 случаев инфицирования. Их связали с привезенными в страну крысами.

—