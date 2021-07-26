 

“Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину”. Приходько выступила против “мальчиков, переодевающихся в девочек”

26.07.2021, 19:12, Новости дня
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“Я выставила ролик, в котором были кумиры детей сегодняшнего времени: мальчики тик-токеры и блогеры, которые переодеваются в девочек, красятся, ведут агрессивную демонстрацию пошлости, глупости и, как по мне, неадекватности. И кумиры моего детства и юношества: персонажи из сериала “Бригада”, Цой и т.д.” – начала пост 34-летняя Приходько.

По словам певицы, после ролика против нее поднялась волна негодования.

“Меня уже назвали старой маразматичкой, которая не разбирается в трендах и вообще как Баба Яга против всего. Ребят! Ну, я не против TikTok, я не против блогерства, каждый в этой жизни свободен заниматься тем, что хочет! И я знаю, что это работа, которая требует максимум времени и усилий!” – подчеркнула Приходько.

Она акцентировала внимание, что выступает против того, чтобы у детей был “бесконтрольный доступ ко всем социальным сетям и интернет-ресурсам”.

“Их умы пока не созрели, они не разбираются в том, что им подсовывают блогеры! […] Не всегда у родителей есть время и возможность проконтролировать, и объяснить то, что это способ самовыражения, способ зарабатывания денег, способ просто хайпануть снова ради денег”, – настояла Приходько.

Артистка убеждена, что “если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину и будут кричать: “Не бейте меня по лицу, я им работаю” или “Ужас, я боюсь ноготь сломать”.

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A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько родилась 21 апреля 1987 года в Киеве. В 2007 году она победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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