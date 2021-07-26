Александр Янукович направил открытое письмо Венедиктовой

“По версии прокуроров, Александр Янукович в сговоре с руководством ЧАО “Артемовск Вайнери” организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн. Указанное дело было наспех сфабриковано Генеральной прокуратурой Украины лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС”, – утверждает юрист.

Кирасир перечислил моменты, которые, по его убеждению, говорят об абсурдности дела.

“1. Отсутствует само событие преступления – налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, акты проверок не составлялись, требований о доначислении налогов и наложении каких-либо штрафов не выдвигалось;

2. Александр Янукович не знаком с руководством компании, никогда их не видел и не общался с ними. Это известно прокурорам и поэтому семь лет они умышленно уклоняются от допроса руководства ЧАО “Артемовск Вайнери”;

3. Прокуроры не допускают проведения судебной экспертизы, которая бы формально закрепила отсутствие события преступления и безоговорочно привела бы к закрытию дела;

4. Прокуроры избегают допроса самого Александра Януковича, несмотря на его многочисленные заявления с просьбой об этом. За семь лет прокуроры не предприняли ни единой попытки связаться с ним и/или направить соответствующий международный запрос в РФ”, – написал Кирасир.

Он добавил, что именно в связи с нарушениями Суд ЕС отменяет санкции против его клиента.

“С учетом этих и других нарушений прав Александра Януковича и недопуск его к правосудию в Украине, Европейский суд ежегодно отменяет и признает незаконными европейские санкции. Своими решениями судьи Европейского суда признали факт политического преследования Александра. Януковича. По той же причине Интерпол отказался объявить его в международный розыск”, – заявил юрист.

Кирасир процитировал письмо Александр Януковича к Венедиктовой.

“….Именно вы как генеральный прокурор сейчас единолично ответственны за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей в этом “уголовном деле”… – сказано в документе. – …Я знаю, почему ваши подчиненные и вы не делаете этого [не закрываете уголовное дело]. Из-за стыда за безоговорочное доверие Совета Европы лжи украинской прокуратуры о моей виновности в каких-либо преступлениях. И из-за страха обнаружения фальсификации дела прокурорами при его публичном рассмотрении в суде. Понятно, что Европа такого не простит…”

Адвокат сообщил, что в своем письме Янукович потребовал от генерального прокурора лично рассмотреть все затронутые в жалобе нарушения и ожидает официального ответа на свое письмо.

“Он в очередной раз выразил свою готовность быть допрошенным по этому делу и настаивает на немедленном закрытии дела или передаче его в суд. О систематических нарушениях прав человека сотрудниками прокуратуры Александр Янукович также проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, главу ВРУ Дмитрия Разумкова, а также уполномоченного по правам человека в ВРУ Людмилу Денисову, направив им копии своего письма в адрес генерального прокурора”, – подытожил Юрий Кирасир.

Он приложил к своему посту фотокопию письма.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2028027997353520&id=100004390189138

фотогалерея

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Фото: Yury Kirasir / Facebook



Фото: Yury Kirasir / Facebook



Фото: Yury Kirasir / Facebook



Фото: Yury Kirasir / Facebook



Фото: Yury Kirasir / Facebook



Фото: Yury Kirasir / Facebook



Фото: Yury Kirasir / Facebook

Контекст:

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 июня 2021 года сообщила пресс-служба суда.

“Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью и которые лежат в основе этого продления”, – указывается в сообщении.

В то же время Януковичи остаются под санкциями на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС должен принять решение, продлевать их или нет, любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов.

Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом Высший антикоррупционный суд в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

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