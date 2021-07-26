Епископ Ленинградский и Красноброневицкий простил участников крестного хода, напавших на полицейского

Епископ Ленинградский и Красноброневицкий Юстиниан постановил прекратить уголовное дело о нападении на полицейского на крестном ходе в Ладоге. Церковь не имеет претензий к нападавшим.

В воскресенье, 25 июля, в Старой Ладоге проходил крестный ход в честь 800-летия Александра Невского. Участники крестного хода, по обычаю, прикладывались к бутылочке. Внезапно к троим из участников возлияния подошёл сержант Шамкин, полицейский-водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы, и потребовал прекратить распитие алкоголя. Это требование возмутило верующих супругов Сафроновых и сопровождавшего их друга семьи по фамилии Момовитенко. Мужчины заломили сержанту руки за спину, а женщина несколько раз ударила его древком хоругви по спине.

«Дело было на территории Никольского мужского монастыря, где все конфликты решает настоятель или уполномоченные им лица. Сержант Шамкин, видимо, этого не знал, вот и попал в глупую ситуацию. Сейчас всё улажено, полицейскому всё разъяснили и он искренне раскаялся», – сообщил пресс-секретарь Ленинградской и Красноброневицкой епархии иеродиакон Лениниан.

Не разобравшись в ситуации, Следственный отдел по городу Волхов возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Епархиальное управление уведомило следователя о решении церковных властей и дело немедленно прекратили. Епископ лично принял Сафроновых и Момовитенко и отпустил им грех, предусмотренный 318-й статьёй.

Вопрос об ответственности сержанта Шамкина решит епархиальный суд. Сам он надеется отделаться несложной епитимьей или небольшим денежным штрафом.

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