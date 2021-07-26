 

На рынке могут появиться безвоздушные шины для авто

26.07.2021, 19:10, Новости дня
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Как сообщили в компании Goodyear, вскоре на рынок могут выйти автомобильные шины нового типа. В отличие от уже существующих, эти колеса не нужно будет накачивать воздухом и поддерживать в них более-менее стабильное давление.

Отметим, что безвоздушные шины существовали и ранее. Однако их использовали, как правило, для спецмашин и технологического транспорта, который не нужно разгонять на дорогах до высокой скорости.

В данном же случае, речь идет о безвоздушных шинах, которые по своим техническим характеристикам ничем не уступают пневматическим. С другой стороны, они безопасны, так как именно разрывы шин на высокой скорости нередко приводят к тяжелым по своим последствиям дорожно-транспортным происшествиям.



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