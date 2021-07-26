На рынке могут появиться безвоздушные шины для авто

Как сообщили в компании Goodyear, вскоре на рынок могут выйти автомобильные шины нового типа. В отличие от уже существующих, эти колеса не нужно будет накачивать воздухом и поддерживать в них более-менее стабильное давление.

Отметим, что безвоздушные шины существовали и ранее. Однако их использовали, как правило, для спецмашин и технологического транспорта, который не нужно разгонять на дорогах до высокой скорости.

В данном же случае, речь идет о безвоздушных шинах, которые по своим техническим характеристикам ничем не уступают пневматическим. С другой стороны, они безопасны, так как именно разрывы шин на высокой скорости нередко приводят к тяжелым по своим последствиям дорожно-транспортным происшествиям.