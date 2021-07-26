Ученые рассказали о пользе какао для зрения
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Исследования, проведенные учеными в мадридском университете, подтвердили предположение о том, что употребление какао положительно отражается на остроте зрения человека.
Ученые говорят, что позитивное воздействие данного продукта можно заметить даже после первого употребления какао в виде напитка. Кроме того, проведено статистическое исследование, в процессе которого было доказано, что регулярно употребляющие какао люди в среднем имеют лучшее зрение. У них также реже встречаются разные патологии.
Секрет кроется в пищевых полифенолах, которые оказывают благотворное воздействие на зрение, уточняют ученые. Также специалисты отметили пользу какао для укрепления нервной системы человека.
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