Ученые рассказали о пользе какао для зрения

Исследования, проведенные учеными в мадридском университете, подтвердили предположение о том, что употребление какао положительно отражается на остроте зрения человека.

Ученые говорят, что позитивное воздействие данного продукта можно заметить даже после первого употребления какао в виде напитка. Кроме того, проведено статистическое исследование, в процессе которого было доказано, что регулярно употребляющие какао люди в среднем имеют лучшее зрение. У них также реже встречаются разные патологии.

Секрет кроется в пищевых полифенолах, которые оказывают благотворное воздействие на зрение, уточняют ученые. Также специалисты отметили пользу какао для укрепления нервной системы человека.