Главред – «сценарий 2008 года» — Саакашвили рассказал, как РФ «нападёт на Украину»

Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что нынешняя ситуации вокруг Украины очень напоминает грузинский сценарий 2008 года. Как пишет «Главред», Саакашвили также предупредил, что Кремль активно наращивает силы вокруг Украины и даже имеет несколько сценариев военного вторжения в страну.



Reuters

Россия активно наращивает силы вокруг Украины, что напоминает грузинский сценарий 2008 года, заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Как пишет «Главред», Саакашвили отметил, что в Кремле могут рассматривать два плана по украинскому государству.

«То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году. Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идёт наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым* перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный манёвр, потому что это большие силы, возможности и средства», — считает Саакашвили.

Вторым фактором, по мнению чиновника, является публикация Путина об Украине.

«Второе — идёт идеологическая подготовка. То есть Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. Письмо Путина, где он говорил про Киев. Идея, что не Новороссия, не Донбасс, а что основной целью является Киев, — Путин чётко написал в этом письме. В этом письме в первый раз появилось указание острова Змеиный. Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове — потому что это один из планов вторжения. У них есть один план — консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО — С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт», — считает Саакашвили.

Другой сценарий, по его мнению, предполагает высадку российских войск с последующим наступлением на южный фланг украинского государства.

«В сентябре после завершения учений НАТО высадка войск на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев. И, исходя из успеха операции, дальнейшее наступление на Украину, особенно на южный фланг Украины», — подчеркнул Михаил Саакашвили.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).