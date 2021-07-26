 

CNN – в США прогнозируют рост ковидной смертности и возвращение ограничений

26.07.2021, 19:06, Новости дня
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Коронавирус в США снова выходит из-под контроля, потому что темпы вакцинации недостаточно высоки, заявил бывший генеральный хирург США Джером Адамс. По его словам, Америку ждут новые ограничения: детей могут опять перевести на удалённое обучение, а некоторые предприятия могут быть закрыты. Тем временем новая модель прогнозирует рост ежедневной ковидной смертности в США до 4000, пишет CNN.

Эксперты сообщают, что среди зарегистрированных в США случаев заражения (коронавирусом. — ИноТВ) наиболее распространён штамм «дельта». Число заражений растёт тревожными темпами. На большей части США число новых заражений выросло более чем на 50 процентов, это было на прошлой неделе. На карте это представлено как тёмно-красное море, мы выведем карту на экран. Но вакцинация за тот же период времени едва продвинулась. На данный момент полностью привито менее половины всего населения Соединённых Штатов.

По словам бывшего генерального хирурга США, американцам следует ожидать возобновления ограничений, если ситуация не изменится к лучшему. Послушаем.

ДЖЕРОМ АДАМС, бывший генеральный хирург США: Нас ждут новые меры по минимизации вреда, будь то масочный режим, или закрытие (заведений. — ИноТВ), или вынужденное возвращение ваших детей к виртуальному образованию. Это будет. И это будет потому, что пандемия опять выходит из-под контроля. А выходит из-под контроля она потому, что у нас недостаточно вакцинированных. Итак, прививайтесь, потому что это не только поможет вашим близким, но ещё и поможет каждому американцу пользоваться теми свободами, к которым мы хотим вернуться.

Тем временем новая модель прогнозирует, что позже в этом году в США будет до 4000 связанных с COVID смертей ежедневно, если обстановка ухудшится. Ведущий эксперт по здравоохранению, доктор Энтони Фаучи, заявляет, что Америке нужно скорректировать курс. Послушаем.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Если посмотреть исторически, какие модели предлагались за последние полтора года, по большей части они были довольно точными. Не уверен, что нас ждёт самый худший сценарий, но хорошим он тоже не будет. Мы движемся в неправильном направлении.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.



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