 

Внешняя политика Путина не укладывается в голове у Трампа – экс-советник Болтон

26.07.2021, 19:02, Разное
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Дональд Трамп, будучи хозяином Белого дома, виделся с президентом России Владимиром Путиным пять раз. Каждый раз сообщалось о том, что главы государств обсудили проблемы отношений Москвы и Вашингтона, однако прорывов в этом вопросе, как известно, не было.

В интервью украинскому журналу “Новое время” Джон Болтон рассказал, что Трамп рассматривал отношения с другими странами, в частности – с Россией, через призму личных отношений с лидерами этих государств. Например, если бывший президент США считал, что хорошо общается с Путиным, значит, отношения Москвы и Вашингтона тоже в порядке.

Однако российский лидер, по словам Болтона, всегда действует, исходя из национальных интересов. Мол, Путин знает, чего хочет и знает, как это достичь. “Такой подход просто не укладывается у Трампа в голове”, – отметил экс-советник бывшего президента США.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что нынешний американский лидер Джо Байден оговорился, подводя итоги встречи с Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома перепутал фамилию президента России. Другая сторона не стала обращать внимание на оговорку политика.



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