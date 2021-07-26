 

Реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе завершится к 2023 году

26.07.2021, 19:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве продолжают “распутывать” клеверные развязки на МКАД. Устаревшие “лепестки” заменяют направленными съездами – тоннелями и эстакадами, которые намного лучше справляются с транспортными потоками. За последние годы на МКАД реконструировали 18 транспортных развязок. Благодаря этому их пропускная способность увеличилась на 20-30%.

Одна из проблемных клеверных развязок – на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. Она давно не справляется с плотным потоком автомобилей. Здесь из-за пробки некоторые съезды блокируются. Поэтому столичные власти решили как можно быстрее модернизировать эту развязку. Работы уже идут полным ходом.

Здесь построят и реконструируют 5,4 километра дорог. Появятся семь съездов благодаря обустройству одной-две полосы для движения в одну сторону. Также специалисты займутся реконструкцией путепровода по основному ходу Алтуфьевского шоссе. Появится по три полосы в каждую сторону и тротуар для пешеходов. Вдоль внутренней стороны МКАД построят боковой проезд по одной-две полосы для движения в одну сторону.

В настоящий момент специалисты демонтируют старый путепровод через МКАД из центра в Московскую область. Кроме того, они одновременно занимаются строительством боковых проездов и направленных съездов, а также перекладывают инженерные коммуникации.

Благодаря модернизации развязки МКАД – Алтуфьевское шоссе улучшится транспортная доступность районов Бибирево и Лианозово. Работы будут завершены к 2023 году.

Напомним, “Дни.ру” также писали о реконструкции развязки МКАД – Осташковское шоссе. Сейчас здесь возводят опоры путепроводов и съездов, оборудуют дождевую канализацию и прокладывают слаботочные системы. В этом месте будет построено и реконструировано в общей сложности около пяти километров дорог.

Благодаря реконструкции развязки МКАД – Осташковское шоссе улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский на северо-востоке столицы и городского округа Мытищи Московской области. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Профессор-вирусолог ответил на главный страх противников вакцинации

28.06 / Всегда в тренде: 2 платья, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

03.08 / Экономист назвал способ увеличить пенсии в России

05.04 / Юлианна Караулова впервые вышла в свет после объявления о беременности

13.07 / На солдатах США протестируют пилюлю, замедляющую старение

23.05 / Названа причина отсутствия воспоминаний о раннем детстве

29.10 / Россияне массово забирают деньги из банков: сняли более миллиарда долларов

23.04 / Мнение: США после Байдена

27.05 / Ученые объяснили связь аденовирусных вакцин с редкими случаями тромбоза

29.09 / Мнение: “Взлом” границ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика