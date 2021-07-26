Мнение: Что оставил флот Украины в Крыму

Денис Селезнев заехал в Новоозерное и записал достаточно наглядный ролик о наследии ВМСУ.

Аннотация:

В этом видео вы увидите, что оставил после себя флот Украины в Крыму. В недавней нашумевшей статье Путина есть фраза о том, что дескать Украине не нужен Донбасс, сегодня я покажу, что и Крым ей тоже собственно никогда не был нужен. Я расскажу вам про примечательный городок Новоозерное, который находится в стороне от популярных крымских маршрутов. Город примечателен тем, что на его примере отлично видно, как Украина распоряжалась тем, что досталось ей совершенно безвозмездно. И глядя на этот городок возникает вполне логичное предположение, что если кто-то так обращается с якобы своей территорией, то он собственно эту территорию своей то и не считает. Сегодня мы увидим маленький кусочек советского Союза, доставшийся Украине, который дошел до наших дней практически в неизменном виде. За исключением конечно того, что, не получая должный уход он постепенно разрушался и приходил в заброшенное состояние.

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