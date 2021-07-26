 

Мнение: Закон стада

26.07.2021, 18:54, Разное
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Россиян, которые не понимают пользу вакцинации для создания коллективного иммунитета, нужно заставить прививаться. Такое мнение выразил депутат Госсовета Татарстана от «Единой России», гендиректор телеканала ТНВ и телеведущий Ильшат Аминов. Кроме того, он сравнил граждан, отказывающихся от вакцинации, с животными, назвав их «безмозглыми баранами».

«Люди — это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», — сказал Аминов в эфире программы «Семь дней».

То, что для функционеров российской "партии власти" люди ничем не отличаются от животных, известно давно. НСДАП – не слишком модное название после некоторых событий, поэтому для российской фашистской партии пришлось брать другое название. Но контингент и там, и там мало чем отличается.

Живодеры, садисты, зверье – достойные продолжатели дела покойного фюрера и фюрера нынешнего. В этом смысле насильственные медицинские действия в отношении населения для подобного человекообразного вполне вписываются в его представление о прекрасном. Нюрнбергский кодекс писался как раз в расчете на то, что в будущем появятся те, для которых насилие и медицинские эксперименты над еще живыми людьми будут нормой. А потому кодекс прямо и недвусмысленно запрещает их. Впрочем, сейчас по всему миру поднимает голову "новая нормальность" – реинкарнация гитлеровского "нового порядка". Поэтому медицина незаметно превратилась в ветеринарию, поэтому к ней предъявляются и соответствующие требования.

Кстати, животными для депутата являются все – и привитые, и непривитые. Для него разницы нет, так что клеймо о вакцинации не прибавляет никаких прав – для сегодняшних фашистов это просто номер на запястье. У нынешних кремлевских и их прихлебателей подход простой – есть уже клейменное стадо, а есть то, которое еще предстоит заклеймить. Но права считаться человеком нет ни у кого. Ну, конечно, кроме самих нынешних хозяев страны.

Источник: Эль Мюрид



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