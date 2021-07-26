Мнение: О крымской практически катастрофе

Знакомый мой поехал в Крым отдыхать этим летом с супругой. Вот мало ему было приключений на стареющую задницу, так поймал ещё. Ага, ковид. Вдвоём с благоверной, разумеется.

И не то, чтобы он был совсем антипрививочник. Но у жены нашлась подруга, у которой тоже была подруга – естественно, работавшая в секретном НИИ ФСБ. И та – тоже под большим секретом, конечно же, – сказала, мол, никаких «Спутников», исключительно «Ковивак»!. Дескать, проверенная, надёжная технология.

Ну вот они ждали оба чудо-вакцину в Москве. Ждали-ждали – и дождались, блин…

Нет-нет, драмы не будет. Подхватили вирус, видимо, на улице или в летнем кафе: вирусная нагрузка изначально была слабой. Так что всего лишь неделя сурового кашля с температурой 38-39 °C, несколько тысяч рублей, потраченных на лекарства, а потом начало отпускать. Даже к морю стали выбираться, пошатываясь от слабости.

Но к ним хотя бы врачи приходили – дело было ещё в июне.

Сейчас – не то совсем.

Как пишет уважаемый ТГ-канал, эпидситуация в Крыму не улучшается уже более четырёх недель. В регионе уже почти 10 тысяч активных случаев, на полуострове осталось не более 400 резервных коек — что эквивалентно ежедневному приросту заболеваемости.

Вчера, например, было +389.

Как говорят местные источники, регион ходит на грани, власти уже исчерпали простор для расширения коечного фонда, и на данный момент здравоохранение региона целиком зависит от плавающего процента новых госпитализаций. Однако, как признают власти Крыма, главная проблема полуострова даже не в отсутствии площадей для расширения коечного фонда, а в дефиците обслуживающих его специалистов.

По данным регионального Минздрава, по ковид-направлению #Крым укомплектован врачами менее чем на 48%. Не хватает около 6,5 тысяч человек медперсонала, и брать их неоткуда — регион входит в топ по недоплате труда медиков. Аппарат главы республики неоднократно обещал поднять оклад медиков до 85 тысяч, но до сих пор зарплата врачей Крыма не превышает 30 тысяч рублей, а медработники среднего звена даже в столице региона не получают больше 18 тысяч.

Штука ещё в том, что ни отдыхающим, ни проживающим не интересны проблемы губернатора с ковид-заболеваемостью. «Повышать санитарный стресс слишком поздно. Любой бы другой регион, в котором остаток коечного фонда сравнялся с темпами прироста заболеваемости, уже давно бы ужесточил санитарную политику, но не Крым. У людей курортный сезон, и попытки портить его в разгар предвыборной гонки отчаянный сигнал федеральному Центру о необходимости вытащить Крым из курортной золотой лихорадки», – говорит некий эксперт.

Теоретически, можно рассчитывать, что волна пойдёт на спад, как она пошла в многолюдной Москве (из которой многие поспешно свалили при первых признаках новой волны). Ну а если не успеет? Ждать повторения в Крыму сценария итальянского Бергамо?

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