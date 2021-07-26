 

Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов Навального низкой посещаемостью

26.07.2021, 18:31, Разное
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В Роскомнадзоре прокомментировали причину ограничения доступа к интернет-ресурсам, связанным с “Фондом борьбы с коррупцией”* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент), Фондом защиты прав граждан** (ФЗПГ**, также запрещен и признан иноагентом) и движением “Штабы Навального”.

В ведомстве пояснили, что причиной санкций является низкая посещаемость этих ресурсов.

“Мы всегда блокируем сайты, которые никому не интересны, у которых практически нулевая посещаемость, расчищаем пространство для других ресурсов. Поэтому призываю не драматизировать ситуацию, ведь данные ресурсы посещали единицы или боты. Тем более, неуместно политизировать процесс”, – заявил прессе глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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