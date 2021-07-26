Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID
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Минздрав РФ разрешил Biocad проводить клинические исследования своей вакцины от коронавируса следует из госреестра разрешений на проведение клинических исследований.
«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», – передает РИА «Новости».
Отмечается, что разрешение действует с 26 июля 2021 года по 31 декабря 2026 года, оно касается I и II фазы клинических исследований. Исследования будут осуществлены на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах, отмечается в реестре.
Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В настоящее время в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по подобной технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью – он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.
Уточняется, что вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент «шипа» белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени – это повышает степени безопасности препарата.
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава РФ приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.
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