Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID

Минздрав РФ разрешил Biocad проводить клинические исследования своей вакцины от коронавируса следует из госреестра разрешений на проведение клинических исследований.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», – передает РИА «Новости».

Отмечается, что разрешение действует с 26 июля 2021 года по 31 декабря 2026 года, оно касается I и II фазы клинических исследований. Исследования будут осуществлены на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах, отмечается в реестре.

Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В настоящее время в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по подобной технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью – он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.

Уточняется, что вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент «шипа» белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени – это повышает степени безопасности препарата.

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава РФ приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.