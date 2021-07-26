 

У водителя в центре Москвы отобрали машину

26.07.2021, 18:20, Новости дня
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В центре российской столицы у мужчины отобрали автомобиль, подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным, на Мытной улице в Москве неизвестные граждане, угрожая гражданину предметом, похожим на пистолет, забрали у него автомобиль-иномарку и скрылись», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Во время оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Жукова автомобиль задержали. По факту происшествия проводится разбирательство.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что угнанный автомобиль – это Infiniti QX-80.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал такси в Москве хитрым способом. Он убедил водителя проверить колесо под предлогом возможной поломки, после того как водитель вышел из салона, злоумышленник сел за руль и открыто похитил автомобиль.



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