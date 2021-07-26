Кныш: Пенитенциарная система Украины не исправляет заключенных, которые занимаются онлайн-мошенничеством, а крышует и обучает новым схемам

Многие знают, что заключенные украинских колоний занимаются онлайн-мошенничеством прямо из колоний – судя по количеству приколов и фольклора на эту тему, информация более чем очевидная. Я тут подумал над решением проблемы.

Большинство схем, на мой взгляд, очевидны, и странно, что на них вообще кто-то ведется. Тем не менее, мне регулярно пишут жертвы, которых обманули на какой-нибудь онлайн-платформе продаж или доске объявлений. Мы не занимаемся расследованием мелкого мошенничества, так как работаем в формате B2B. Но регулярно передаем такие дела адекватным следователям и киберполицейским для открытия очередного дела или эпизода по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

А давайте посмотрим на это под другим углом?

1. Со стороны заключенных:

Заключенные занимаются этим тоже далеко не от хороших условий содержания. Некоторые делают это по принуждению так называемых “блатных”. Как можно было бы выйти из этой ситуации? Дать тем же заключенным работникам “колл-центров банков” реальную работу. Вы пробовали дозвониться в какой-нибудь водоканал своего города? А в какие-нибудь электросети? Почему бы не сделать из заключенных-мошенников заключенных-сотрудников технической поддержки тех же коммунальных служб, обрабатывающих первичную информацию? Люди, отбывающие срок по нетяжким преступлениям, с хорошим поведением, под надзором супервайзеров вполне могли бы справиться с этой задачей. Как вам концепт ZECSupport? Уверен сыровато, но можно доработать. Мне кажется логичным, что людям так будет куда проще искупить долг перед обществом, еще и работа легальная с общественной пользой.

2. Со стороны крупных платформ:

Вполне очевидно, что действия мошенников вредят, как минимум, репутации, а как максимум – снижают доход. Можно быть социально- ответственным бизнесом и открыть (хотя бы пролоббировать) какой-нибудь CERT в партнерстве с профильными техническими вузами по кибербезопасности. Уверен, украинские студенты с радостью смогут проходить реальную практику по поиску кибермошенников и приносить пользу, собирая и блокируя такие ресурсы. Наполняя базу мошенников получше любых антивирусов. Методички по поиску преступников взять у киберполиции, как и первых тренеров для студентов. Реальная практика, отличный опыт, минимум затрат.

3. Со стороны силовиков:

У вас десятки тысяч дел и эпизодов по этим случаям мошенничества. Следователи и так перегружены. При этом в профильных вузах, готовящих следователей и полицейских, будущие полицейские в основном учатся унижению, дедовщине, тому, как маршировать и как подметать плац ломом. Заступают в бредовые наряды и по несколько лет тренируются заправлять кровать. Это все, конечно, важно и нужно для формирования ненависти к системе, но может, их тоже задействовать в систематизации и проверке подобной информации? Они, как минимум, могли бы первично кластеризировать и структурировать информацию, получаемую от потерпевших (я читал заявления, там иногда можно плакать от уровня подачи инфы). Почему бы не сделать подачу заявления об онлайн-преступлении – онлайн? Полноценно, а не так, что потом нужно куда-то идти. Почему народ должен идти в эти вонючие, в буквальном смысле, райотделы, где иногда из потерпевшего можно стать подозреваемым? Если можно посадить студентов разгребать первичную информацию по инструкции? Это, конечно, не так просто, как очередной бесполезный киберцентр открывать, и показать журналистам фото мониторов, но в теории может взлететь.

Да это все концепт, нуждающийся в доработке и политической воле. Но это идеи, которые можно реализовывать на уже существующей инфраструктуре. Я показываю вам, что у нас система не хочет меняться, потому что проще крышевать. Пенитенциарная система не исправляет заключенных, а обучает их новым схемам и уходу от ответственности, а все могло бы быть наоборот…

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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